Видео: Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область

Украинские власти решили заняться географией. Сначала пресс-служба президента назвала Торонто столицей Канады, когда сообщила о поездке Владимира Зеленского на конференцию. На эту ошибку команде лидера Незалежной указала в соцсети вице-спикер Рады Ирина Геращенко. И перечислила главные города разных стран. Но тоже ошиблась: столицей Нидерландов она почему-то назвала Гаагу.

Это заметили подписчики, после чего Геращенко еще 8 раз редактировала свой пост, а затем и вовсе его удалила. Но Владимиру Зеленскому сейчас не до этих уроков географии. Выборы в Раду — под угрозой срыва. Виной всему — повторная жеребьевка очередности партий в бюллетенях, провести которую постановил суд. Но часть избирательных листов уже напечатали, а денег на их переделку в бюджете нет.

После украинский лиедр отправился с рабочей поездкой в Донецкую область. Во время своего визита он отправил в отставку главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куця. Вместо него Зеленский намерен представить нового председателя, которым станет военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона Павел Кириенко.

Также глава Незалежной хочет поучаствовать в мероприятиях, которые приурочены к пятой годовщине перехода под контроль Киева Славянска и Краматорска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский потребовал наказать главу МИД Украины Климкина. Президент Украины направил письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором поставил вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина.