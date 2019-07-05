Дизайнер Виктория Бекхэм впервые за долгое время разделась для журнала, снявшись топлес для немецкого Vogue. Снимок, на котором 45-летняя Бэкхем прикрывает грудь пальто, опубликован на главной странице издания. Сама дизайнер фотографию в Instagram пока не опубликовала, однако она появилась в официальном аккаунте журнала, где поклонники Виктории Бекхэм буквально осыпали женщину комплиментами по поводу ее внешности.
«Вау! Превосходная!» — написал один из них.
«Как же я ее люблю!» — признался пользователь.
«С годами совсем не меняется!» — добавил еще один юзер.
«Давно пора было!» — не сдержался очередной поклонник, имея в виду долгожданную фотосессию дизайнера.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дэвид и Виктория Бекхэм отметили двадцатую годовщину свадьбы.