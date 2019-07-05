Дизайнер Виктория Бекхэм впервые за долгое время разделась для журнала, снявшись топлес для немецкого Vogue. Снимок, на котором 45-летняя Бэкхем прикрывает грудь пальто, опубликован на главной странице издания. Сама дизайнер фотографию в Instagram пока не опубликовала, однако она появилась в официальном аккаунте журнала, где поклонники Виктории Бекхэм буквально осыпали женщину комплиментами по поводу ее внешности.

Instagram @voguegermany