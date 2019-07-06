Бывший участник проекта «Дом-2» стал отшельником

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Май Абрикосов живет в одном из сел в Воронежской области и регулярно молится в местном храме.

Фото : Instagram @tertishnyi_official

Звездный участник «Дома-2» Май Абрикосов не очень охотно вспоминает о времени, проведенном в рамках телестройки. Попытки устроить свою личную жизнь и сделать карьеру на телевидении положительного результата не дали. Не сумев закрепиться в Москве, Май Абрикосов уехал в одно из сел в Воронежской области, обзавелся хозяйством и даже отказался от своего псевдонима, предпочитая, чтобы к нему обращались по настоящему имени и фамилии — Роман Тертишный, сообщает Пронедра.ру.

Экс-участник «Дома-2» ведет скромный и размеренный образ жизни, уделяет внимание здоровью, читает книги и регулярно молится в местном храме.

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По словам Романа Тертишного, уйти с телестройки его принудил бывший продюсер, который подсадил на наркотики. Мужчина утверждает, что изначально замысел проведения съемок на Сейшельских островах принадлежал ему. Продюсер якобы выдал идею за свою и, чтобы Тертишный не мог препятствовать реализации задуманного, бывшему участнику вводили запрещенные вещества.

Проживая в селе, Роман Тертишный готовит компромат, чтобы вывести проект на чистую воду.

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