Звезда «Дома-2» Саша Черно решила внять многочисленным советам и простить свою мать, которая родила ее в 15 лет и бросила на попечение бабушки. Однако, навестив родительницу в тюрьме, участница телешоу испытала страшное разочарование. О своих эмоциях после поездки Черно рассказала на своей странице в Instagram. По ее словам, недавно ей пришло письмо, в котором некая девушка уверяла, что мама раскаивается в содеянном и очень нуждается в помощи и внимании дочери. Саша купила еды и одежды на 60 с лишним килограммов, взяла мужа и сестру и отправилась в колонию.

Instagram @sasha_cherno93_official

«Приехали туда, и собственно говоря вы не представляете какое разочарование внутри меня произошло. Мою сестру, например, она не видела 10 лет. Оставила ее в семь лет у бабушки, сказала, придет через пол часа, так и не вернулась. Ноль эмоций. На меня примерно тоже самое. Отнеслась так, как будто мы должны ей, пыталась как-то умничать и отчитывать, никакого раскаяния, благодарности, просто ничего», — пишет Черно.

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По словам девушки, эта история совершенно выбила ее из колеи.

«У меня очень глубокая депрессия, агрессия, и в целом я не понимаю пока, как находиться дальше на проекте, я прям совсем на грани», — призналась она.

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