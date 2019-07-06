Подозреваемый в госизмене Воробьев помещен на карантин в СИЗО «Лефортово»

Помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, который подозревается в госудаасрственной измене, помещен на карантин в СИЗО «Лефортово». Об этом в субботу, 6 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

Ранее сообщалось о том, что кадровое решение по подозреваемому будет принято в понедельник, 8 июля, во время оперативного совещания.

«То, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя. Утром 8 июля (полпред УрФО — Прим. ред.) Николай Цуканов примет кадровое решение», — сообщил замполпреда Борис Кириллов.

Александр Воробьев был задержан в четверг, 4 июля. При себе у него был обнаружен паспорт гражданина Польши и специальная записывающая аппаратура. Статья 275 Уголовного кодекса РФ «государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

С 2010 года Воробьев занимал управляющие должности, а в июле 2018 года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.

Ранее 5-tv.ru передавал, что два года назад, по данным Верховного суда, за государственную измену и шпионаж в России были осуждены шесть человек. С прошлого года российские суды перестали публиковать списки фигурантов уголовных дел по статье «Государственная измена».