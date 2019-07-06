«Деньги в бронежилетах»: Стали известны детали о задержанных сотрудниках ФСБ

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В отношении всех семерых подозреваемых избрана мера пресечения.

Фото : ТАСС / Александр Демьянчук

Бойцы спецназа и оперативники Управления «К» ФСБ РФ, задержанные 5 июля в Москве, похищенные деньги предположительно выносили в своих же бронежилетах. Такую информацию сообщил «Росбалт» со ссылкой на свои источники.

«Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помещались пачки денег. Внешне увидеть какие-то изменения довольно сложно», — рассказал собеседник издания.

Он также отметил, что задержанные попали в разработку в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков, когда изымаются гигантские суммы.

Накануне сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и офицеры управления «К» ФСБ России (банковский отдел — Прим.ред.) были задержаны в Москве по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Московский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения всем семерым сотрудникам ФСБ. Домашний арест применен к двум из них, под стражу отправлены остальные.

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