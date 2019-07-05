Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве

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Задержанные подозреваются в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Фото : www.globallookpress.com

Три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России (банковский отдел — Прим.ред.) задержаны в Москве по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Предполагается, что на счету задержанных может быть от пяти до 12 преступных эпизодов. В отношении подозреваемых вскоре могут возбудить уголовные дела по статьям «организация преступного сообщества», «мошенничество» и «превышение должностных полномочий». Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене.

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