Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве

Три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России (банковский отдел — Прим.ред.) задержаны в Москве по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Предполагается, что на счету задержанных может быть от пяти до 12 преступных эпизодов. В отношении подозреваемых вскоре могут возбудить уголовные дела по статьям «организация преступного сообщества», «мошенничество» и «превышение должностных полномочий». Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене.