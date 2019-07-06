Семеро граждан РФ уже третий день не могут покинуть аэропорт в Мексике

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Группа россиян была задержана по прилету в Канкун.

Фото : www.globallookpress.com

Семеро граждан России не могут покинуть аэропорт мексиканского города Канкун, куда они прилетели 4 июля. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, у миграционных властей к прибывшим возникли претензии, при этом за консульской помощью они не обращались.

В дипмиссии сообщили, что задержанные ждут обратного рейса.

Россиянам нередко отказывают во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна из-за несоответствия цели поездки заявленной, добавили дипломаты.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео мощного извержения вулкана в Мексике с практически непроизносимым названием — Попокатепетль.

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