Семеро граждан РФ уже третий день не могут покинуть аэропорт в Мексике

Семеро граждан России не могут покинуть аэропорт мексиканского города Канкун, куда они прилетели 4 июля. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, у миграционных властей к прибывшим возникли претензии, при этом за консульской помощью они не обращались.

В дипмиссии сообщили, что задержанные ждут обратного рейса.

Россиянам нередко отказывают во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна из-за несоответствия цели поездки заявленной, добавили дипломаты.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео мощного извержения вулкана в Мексике с практически непроизносимым названием — Попокатепетль.