Первая партия нефти прибыла на Украину из США — видео

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Фото, видео : ТАСС / Архип Верещагин, www.globallookpress.com

Первая партия нефти прибыла на Украину из США, сообщает URA.RU. Горючее, произведенное в Америке, доставили в Незалежную впервые в истории. Его объем составил 75 тысяч тонн. Танкер Wisdom Venture с нефтью сорта Bakken в Одесский порт заводили буксиры «Булат» и «Патриот». Откатка груза в резервуары может занять до 36 часов. Впоследствии сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг».

«В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Беларуси. Сейчас периодически заходят танкеры с сырьем из Азербайджана. Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке», — цитирует издание начальника администрации Одесского порта Игоря Ткачука.

Нефтепродукты Bakken добываются в штатах Северная Дакота, Монтана и частично в Канаде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 1 июня вступил запрет на поставку топлива на Украину.

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