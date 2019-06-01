Вступил в силу запрет на поставку топлива на Украину

С 1июня вступил в силу запрет на экспорт угля и нефтепродуктов из России на Украину. В распоряжении Кабмина РФ указано, что прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно поставлять в Незалежную только по разрешению Минэкономразвития.

Кроме того в ограничительный список включены каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс, ретортный уголь и другие виды топлива. Как сообщает РИА Новости, накануне Минэкономразвития предоставило правительству список компаний, которые смогут получать разрешение на поставку энергоносителей в соседнюю страну, однако подобные разрешения и объем поставляемых энергоносителей будут пересматриваться каждый месяц.

Запрет на поставку топлива стал зеркальной мерой на действия Украины. В апреле украинский кабмин запретил импортировать из России тару, несколько видов химпрепаратов, запчасти для грузовых вагонов и другие товары. Кроме экспорта топлива Москва запретила импорт из Украины некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

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