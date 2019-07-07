Число пострадавших в кафе Ростова возросло до двух человек

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По уточненной информации, хлопок произошел на крыше здания, а не в подвале, как сообщалось ранее.

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Фото, видео : ВКонтакте @news161

Число пострадавших в результате хлопка, произошедшего в здании, где располагается ресторан быстрого питания, увеличилось до двух человек.

Как прокомментировали 5-tv.ru в региональном МЧС, инцидент произошел вечером в субботу, 6 июля, в 23.28 на крыше здания, а не в подвале, как сообщалось ранее со ссылкой на очевидцев.

«Взрыв баллона с фреоном без возгорания на крыше при проведении работ. Пострадало два человека, госпитализированы. Задействованы девять техники, 35 человек, в том числе от МЧС четыре единицы техники, 20 человек», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Предварительно, инцидент произошел при проведении ремонтных работ.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места происшествия.

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