Лещенко объяснил, почему Нидерландам невыгодно проводить «Евровидение»

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Эстрадный певец прокомментировал отказ Амстердама принимать у себя международный песенный конкурс.

Фото : www.globallookpress.com

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал отказ Амстердама принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение-2020». По словам главы города, вокальный фестиваль не смогут провести в столице Нидерландов по причине отсутствия подходящей под событие площадки.

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Однако артист считает, что стране невыгодно проводить международные соревнования, прежде всего, с экономической точки зрения.

«Нидерланды — небогатая страна, поэтому тут нет никакой политики, это чисто технические условия. Вообще, этот конкурс последнее время превращается в затрапезное шоу — у нас любой концерт популярного исполнителя гораздо круче по оснащению», — заявил исполнитель в интервью Nation News.

Ранее Фемке Халсема — мэр Амстердама — рассказала, почему город отказывается принимать у себя международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020».

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