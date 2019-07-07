Сталкер на свободе: Хлою Грейс Морец преследует настойчивый 18-летний поклонник

Известную американскую актрису Хлою Грейс Морец, известную по фильмам «Дом большой мамочки 2», «Глаз», «Пипец», настойчиво преследует 18-летний юноша, пишет Hello.

Недавно парень пытался встретиться с 22-летней Хлоей на пороге ее дома в Калифорнии. Он перепрыгнул через забор и позвонил в дверь, надеясь, что ему откроет сама актриса. Однако звезды кино дома не было.

Настойчивого юношу попросили срочно покинуть частную территорию. На этом молодой человек не остановился. Он стал ждать Хлою в машине неподалеку. Домочадцы звезды были очень обеспокоены ситуацией, поэтому вызвали полицию.

Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

Но и после этого инцидента парень продолжил преследовать Морец. Освободившись под залог в тысячу долларов, он снова пришел к дому актрисы. Родные, как и в прошлый раз, обратились к сотрудникам полиции. Теперь настойчивость обошла молодому человеку в 150 тысяч долларов.

А чтобы поклонник насовсем отстал от нее, актриса через суд получила ордер, который запрещает юноше даже приближаться к звезде.

Ранее Влад Соколовский рассказал, почему изменял Рите Дакоте.