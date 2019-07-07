Disney показал тизер-трейлер фильма «Мулан» — видео

, 22:23 Видео 214

Фильм выйдет на экраны весной 2020 года.

Фото, видео : YouTube / Walt Disney Studios

Компания Walt Disney распространила тизер-трейлер кинокартины «Мулан», которая станет ремейком одноименного мультфильма 1998 года.

Главную роль в фильме исполняет китайская актриса Лю Юфей. Также в списке актеров значатся Джет Ли и Джейсон Скотт Ли, пишет «Экономика сегодня».

Режиссером киноверсии «Мулан» стала титулованная новозеландская продюсер и сценарист Ники Каро. Сам мультфильм только в кинопрокате принес создателям 304 миллиона долларов.

Сюжет создан по мотивам классической китайской поэмы, действие которой происходит во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Переодевшись в мужскую одежду, Мулан присоединяется к другим воинам и отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор. Ее сопровождает забавный мифический дракончик Мушу.

Ранее компания Disney опубликовала трейлер долгожданной второй части мультфильма «Холодное сердце».

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