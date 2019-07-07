Компания Walt Disney распространила тизер-трейлер кинокартины «Мулан», которая станет ремейком одноименного мультфильма 1998 года.

Главную роль в фильме исполняет китайская актриса Лю Юфей. Также в списке актеров значатся Джет Ли и Джейсон Скотт Ли, пишет «Экономика сегодня».

Режиссером киноверсии «Мулан» стала титулованная новозеландская продюсер и сценарист Ники Каро. Сам мультфильм только в кинопрокате принес создателям 304 миллиона долларов.

Сюжет создан по мотивам классической китайской поэмы, действие которой происходит во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Переодевшись в мужскую одежду, Мулан присоединяется к другим воинам и отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор. Ее сопровождает забавный мифический дракончик Мушу.

Ранее компания Disney опубликовала трейлер долгожданной второй части мультфильма «Холодное сердце».