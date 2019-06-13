Компания Disney опубликовала трейлер второй части мультфильма «Холодное сердце» на своем канале в YouTube.

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Судя по тем двум минутам, которые показали пользователям, нас вновь ждут полюбившиеся герои —снеговик Олаф, Анна и, конечно, Эльза. По сюжету им предстоит отправиться в дальние страны за пределы своего королевства, чтобы раскрыть тайны прошлого.

Первая часть «Холодного сердца» стала настоящим хитом и колоссальным коммерческим успехом Disney — картина собрала 1,2 миллиарда долларов в прокате. Мультфильм взял два «Оскара» — как лучший анимационный фильм, а также за песню «Let it go», которая в российском прокате известна под названием «Отпусти и забудь». Продолжение «Холодного сердца» выйдет на экраны 27 ноября 2019 года.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Disney собирается переснять мультсериал про Чипа и Дейла.