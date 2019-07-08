Роспотребнадзор остановил работу ресторана, в котором отравились туристы

, 9:31 Эфирная новость 168

В петербургском «Шанхае» была обнаружена вопиющая антисанитария.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Роспотребнадзор приостановил работу петербургского ресторана «Шанхай», в котором отравились китайские туристы. Сейчас проводится проверка, взяты пробы. Всего в больницу Боткина с серьезным отравлением обратились пятнадцать человек. Еще два десятка отделались легкой формой кишечной инфекции. В самом ресторане считают, что их вины в случившемся нет.

«Люди могут поесть где угодно. Соответственно, не только у нас они кушали в этот день», — сообщает представитель ресторана Светлана Смирнова.

Однако проверка Роспотребнадзора выявила в ресторане, который обслуживает до тысячи человек в день, вопиющую антисанитарию. Сейчас заведение закрыто. Возбуждено административное дело. Впереди судебное разбирательство. Гости из поднебесной, на данный момент, как сообщается, уже выписаны из больницы.  

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