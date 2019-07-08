Роспотребнадзор занялся вспышкой сальмонеллеза в детском лагере под Петербургом

, 7:42 Эфирная новость 208

Эксперты подозревают, что острая кишечная инфекция была вызвана плохо приготовленным мясом.

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Фото, видео : coo-molod.ru, Пятый канал

Сотрудники Роспотребнадзора выясняют обстоятельства заражения детей сальмонеллезом в лагере «Восток», под Петербургом. Эксперты уверены: все дело в мясе.

Блюдо, приготовленное из сырой курицы, было в меню в тот злополучный вечер, когда ребята разом пожаловались на плохое самочувствие. Острую кишечную инфекцию диагностировали сразу у 13 воспитанников лагеря, младшему из которых всего восемь лет. Родители шокированы и заявляют — руководство лагеря намеренно скрывало масштабы беды. Кто готов ответить за испорченный отдых — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число отравившихся шавермой в Петербурге возросло до 33 человек.

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