Россия и Украина проведут прямой телемост

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В Верховной раде уже раскритиковали эту идею и призвали обсудить этот вопрос на отдельном заседании СНБО Незалежной.

Фото : www.globallookpress.com

Телеканалы Россия-1 и украинский NewsOne намерены организовать телемост с участием граждан РФ и Незалежной. Прямая трансляция запланирована на 18.00 по московскому времени 12 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что жители обеих стран в рамках мероприятия смогут пообщаться между собой.

В Верховной раде Украины уже раскритиковали идею проведения телемоста. Глава комитета по иностранным делам Анна Гопко в своем аккаунте в Facebook разместила пост, в котором призвала обсудить этот вопрос в ходе отдельного заседания Совета нацбезопасности и обороны Незалежной. По ее словам, само по себе проведение телемоста содержит в себе цель оккупации медиапространства Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина пожаловалась на отказ Европы от введения новых санкций против РФ.

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