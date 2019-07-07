Украина пожаловалась на отказ Европы от введения новых санкций против РФ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Европа изменила свою позицию относительно России. Вместо того, чтобы усиливать санкционный режим, она намерена идти на диалог с Москвой и развивать с ней отношения, считает украинский политик.

Ярким примером изменения отношение к РФ является возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По словам Кулебы, Киев больше не сможет добиться введения новых антироссийских ограничительных мер, и, следовательно, не должен допустить отмены уже существующих санкций.

« Уже летом 2016 года были попытки создать условия для возвращения русских в Совет Европы <.> Мировая политика вообще так построена, что большие игроки друг с другом ругаются, создают друг другу проблемы, но потом неминуемо снова мирятся и начинают сотрудничать », — подчеркнул постпред.

Что касается предложений Украины относительно введения новых антироссийский ограничений, то они в последнее время игнорировались, отметил дипломат. Вместо этого Евросоюз предлагал Незалежной проекты оказания помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия вернулась к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она полностью восстановлена в правах, без санкций и ограничений. За проголосовали — 116 делегатов ПАСЕ, вдвое меньше против, 15 воздержались.