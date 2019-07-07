Украина пожаловалась на отказ Европы от введения новых санкций против РФ

, 4:53 Видео 34

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба посетовал на то, что Евросоюз изменил свою тактику в отношениях с Россией.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Витвицкий, www.globallookpress.com, Facebook @dmytro.kuleba

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Европа изменила свою позицию относительно России. Вместо того, чтобы усиливать санкционный режим, она намерена идти на диалог с Москвой и развивать с ней отношения, считает украинский политик.

Ярким примером изменения отношение к РФ является возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По словам Кулебы, Киев больше не сможет добиться введения новых антироссийских ограничительных мер, и, следовательно, не должен допустить отмены уже существующих санкций.

«Уже летом 2016 года были попытки создать условия для возвращения русских в Совет Европы <.> Мировая политика вообще так построена, что большие игроки друг с другом ругаются, создают друг другу проблемы, но потом неминуемо снова мирятся и начинают сотрудничать», — подчеркнул постпред.

Что касается предложений Украины относительно введения новых антироссийский ограничений, то они в последнее время игнорировались, отметил дипломат. Вместо этого Евросоюз предлагал Незалежной проекты оказания помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия вернулась к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она полностью восстановлена в правах, без санкций и ограничений. За проголосовали — 116 делегатов ПАСЕ, вдвое меньше против, 15 воздержались.

Читайте также

+10° Днём +20°
Ночью +11°
63.58
0.18 71.66
0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля

Последние новости

4:53
Украина пожаловалась на отказ Европы от введения новых санкций против РФ
4:11
ЛНР: Украинский военный открыл огонь по националистам в Донбассе
3:30
«Хочется пить и выпивать»: Тодоренко показала, как переживала перед свадьбой
3:02
Обряды в ночь на Ивана Купала: Как привлечь любовь и счастье в свою жизнь
2:36
Первые кадры с места смертельной аварии с бензовозом в Свердловской области
2:15
«Это приход!» — соцсети обсуждают странное поведение Зеленского на совещании

Сейчас читают

Супруг Лолиты может оспорить брачный договор
«Она Диму любила»: Лолита рассказала, как на развод отреагировала ее мать
«Сорвало крышу»: Влад Соколовский рассказал, почему изменял Рите Дакоте

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге