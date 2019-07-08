Кто болеет, тот и платит: россиян предлагают страховать по системе ОСАГО

Работающих россиян будут страховать по системе ОСАГО. С таким предложением выступил Фонд социального страхования РФ. Суть реформы проста — чем дольше сотрудник предприятия болеет и не ходит на работу, тем больше его работодатель будет обязан заплатить в виде социальных взносов.

Сейчас — это около 3% от зарплаты каждого сотрудника. Если систему примут — тарифы могут серьезно измениться. Расходы компаний, где сотрудники часто уходят на больничный, вырастут, а предприятий со здоровым коллективом — сократятся.

Такая же система успешно зарекомендовала себя среди водителей. Так называемый коэффициент бонус-малус позволяет автовладельцам, которые не попадают в ДТП покупать полис ОСАГО по сниженным тарифам. В ближайшее время предложение Фонда социального страхования планируется отправить на согласование в правительство.

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