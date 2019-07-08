В Тынде отметили 45-летие Байкало-Амурской магистрали

Создавали всей страной: ударной комсомольской стройке — 45 лет. Байкало-Амурскую магистраль называют важнейшим транзитным маршрутом, который связал всю Евразию.

БАМ стал символом эпохи, живой историей и «вторым домом» для тысяч строителей. Поэтому и отмечают большой праздник целыми семьями. Здесь даже свои династии сложились. И вот сейчас, спустя десятилетия, на БАМ снова возлагают огромные надежды. О новой жизни легендарной магистрали в видеосюжете Семена Еремина.