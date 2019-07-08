В Тынде отметили 45-летие Байкало-Амурской магистрали

, 16:11 Эфирная новость 35

На праздник съехались ветераны стройки. БАМ стал основоположником целых семейных династий.

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Фото, видео : ТАСС/Бобылев Сергей, Пятый канал

Создавали всей страной: ударной комсомольской стройке — 45 лет. Байкало-Амурскую магистраль называют важнейшим транзитным маршрутом, который связал всю Евразию.

БАМ стал символом эпохи, живой историей и «вторым домом» для тысяч строителей. Поэтому и отмечают большой праздник целыми семьями. Здесь даже свои династии сложились. И вот сейчас, спустя десятилетия, на БАМ снова возлагают огромные надежды. О новой жизни легендарной магистрали в видеосюжете Семена Еремина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как модернизируют легендарную Байкало-Амурскую магистраль. Магистраль переживает второе рождение, ее и так реконструируют последние годы активно, а на ближайшую пятилетку запланированы максимальные инвестиции из бюджета — по сто миллиардов рублей в год — на расширение колеи.

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