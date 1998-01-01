Важная памятная дата в истории страны: в этом году исполняется 45 лет началу строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Железнодорожники даже медаль юбилейную уже придумали. На реверсе надпись — «БАМ — дорога в XXI век».

БАМ — это больше, чем железная дорога. Едва ли можно переоценить значимость этого пути — для развития экономики страны. После распада союза, эта дорога — еще прочнее связала нашу страну с Китаем, Японией, Кореей. Чтобы товары и сырье шли к потребителю быстрее, чтобы перевозить их можно было в гораздо больших объемах, чтобы поезда не простаивали часами — нужно модернизировать дорогу.

Магистраль переживает второе рождение, ее и так реконструируют последние годы активно, а на ближайшую пятилетку запланированы максимальные инвестиции из бюджета — по сто миллиардов рублей в год. На расширение колеи. О планах подробнее — смотрите в видеосюжете.

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