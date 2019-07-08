Ребенка заставили съесть котлету с пола в детсаду Свердловской области

В детском саду города Карпинска Свердловской области воспитательница заставила ребенка съесть макароны и котлету, которые упали на пол. Об инциденте девочка рассказала родителям, и они обратились с жалобой в местный отдел образования, пишет «Ридус».

«Воспитатель собрал макароны и котлету с пола и заставил есть ребенка. Ребенок съел котлету, а макароны не стал, так как они были грязные. Как я понимаю, и котлета тоже, просто она по цвету темнее», — цитирует издание родителей малышки.

В связи с полученным сообщением отдел образования предпринял соответствующие меры. В детском саду была проведена служебная проверка, в ходе которой подтвердилось, что «отдельные факты имели место быть». В действиях воспитательницы выявили дисциплинарное нарушение, после чего с ней провели разъяснительную беседу. За свое поведение перед родителями девочки женщина извинилась.

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