Фото: Потолок рухнул в спальне детского сада в Курганской области

В поселке Юргамыш Курганской области потолок рухнул прямо на кровати в детском садике. Инцидент произошел в среду, 3 июля.

Следственный комитет уже начал проверку по данному факту. По данным ведомства, в момент обрушения в помещении находились воспитатели и воспитанники дошкольного учреждения.

Не обошлось без травм — на ребенка упал кусок штукатурки. Малыш получил ушибы и ссадины головы, и был доставлен в медучреждение. Врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение.

СК РФ

В ходе начавшейся проверки Следком изучит и оценит действия лиц, которые несут ответственность за ремонт в детском саду, где произошло обрушение, а также проверит, каким образом осуществлялся контроль за качеством его выполнения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Кургане ребенок умер из-за взрыва мобильного телефона.