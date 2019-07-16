Михаил Галустян опубликовал трогательный семейный снимок со своими дочками. На кадре семилетняя Элина и восьмилетняя Эстелла позируют для селфи вместе с мамой и отцом. В посте юморист поздравил подписчиков с Днем семьи.
«Друзья, всех с праздником семьи, любви и верности. Будьте семейными, любимыми и верными!» — написал шоумен.
Поклонники Михаила Галустяна удивились тому, как дочери на него похожи.
«Маленькие Галустяшки»;
«Девчонки — красотки»;
«Красивое семейство, а младшенькая, ну, копия папы!» — утверждают подписчики юмориста.
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Накануне Михаил Галустян отпраздновал двойное торжество — день рождения любимой супруги Виктории и 12-летие со дня их свадьбы. 39-летний шоумен трогательно поздравил жену.
«Ну, как ее можно не любить? Спасибо за таких прекрасных девочек-конфеточек!» — написал Михаил Галустян.
Поздравить пару с радостной датой решили звездные товарищи: Илья Ковальчук, Сосо Павлиашвили, Александр Ревва с супругой и другие знаменитости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Галустян сыграл одну из главных ролей в клипе Александра Реввы на песню «Алкоголичка». За три дня музыкальное видео с комедийным сюжетом собрало более 12 миллионов просмотров на Youtube.