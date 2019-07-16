«Маленькие Галустяшки» — Михаил Галустян показал повзрослевших дочек

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Юморист поздравил подписчиков с Днем семьи и опубликовал трогательное фото.

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Фото, видео : Instagram @m_galustyan

Михаил Галустян опубликовал трогательный семейный снимок со своими дочками. На кадре семилетняя Элина и восьмилетняя Эстелла позируют для селфи вместе с мамой и отцом. В посте юморист поздравил подписчиков с Днем семьи.

«Друзья, всех с праздником семьи, любви и верности. Будьте семейными, любимыми и верными!» — написал шоумен.

Instagram @m_galustyan

Поклонники Михаила Галустяна удивились тому, как дочери на него похожи.

«Маленькие Галустяшки»;

«Девчонки — красотки»;

«Красивое семейство, а младшенькая, ну, копия папы!» — утверждают подписчики юмориста.

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Накануне Михаил Галустян отпраздновал двойное торжество — день рождения любимой супруги Виктории и 12-летие со дня их свадьбы. 39-летний шоумен трогательно поздравил жену.

«Ну, как ее можно не любить? Спасибо за таких прекрасных девочек-конфеточек!» — написал Михаил Галустян.

Поздравить пару с радостной датой решили звездные товарищи: Илья Ковальчук, Сосо Павлиашвили, Александр Ревва с супругой и другие знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Галустян сыграл одну из главных ролей в клипе Александра Реввы на песню «Алкоголичка». За три дня музыкальное видео с комедийным сюжетом собрало более 12 миллионов просмотров на Youtube.

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