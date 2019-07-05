«Алкоголичка»: новый трек Артура Пирожкова уже в сети!

Александр Ревва, развивающий свою музыкальную карьеру под псевдонимом Артур Пирожков, выпустил новый сингл. Трек «Алкоголичка» уже доступен для прослушивания на различных сервисах, а на своей странице в Instagram Ревва поделился фрагментами клипа.
В тексте композиции речь идет о девушке, которая «вся упакована», живет в достатке, но имеет при этом некоторые проблемы.
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Судя по доступным фрагментам видео, участие в съемках клипа принимал Михаил Галустян, а сюжет ролика будет построен на противостоянии двух компаний из разных классовых слоев общества.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александ Ревва поделился фото из отпуска в Барселоне с женой и дочками.