«Алкоголичка»: новый трек Артура Пирожкова уже в сети!

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Премьера сингла состоялась в пятницу, 5 июля.

Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov

Александр Ревва, развивающий свою музыкальную карьеру под псевдонимом Артур Пирожков, выпустил новый сингл. Трек «Алкоголичка» уже доступен для прослушивания на различных сервисах, а на своей странице в Instagram Ревва поделился фрагментами клипа.

В тексте композиции речь идет о девушке, которая «вся упакована», живет в достатке, но имеет при этом некоторые проблемы.

«Несмотря на милое личико — алкоголичка! Алкоголичка!» — поет Пирожков.

 
 
 
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Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)

Судя по доступным фрагментам видео, участие в съемках клипа принимал Михаил Галустян, а сюжет ролика будет построен на противостоянии двух компаний из разных классовых слоев общества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александ Ревва поделился фото из отпуска в Барселоне с женой и дочками.

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