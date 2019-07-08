Известная российская актриса театра и кино Ирина Пегова сейчас находится в Ницце. Однако, даже отдыхая на Лазурном берегу, звезда не забывает следить за собой и держать тело в тонусе. По утрам, прямо на морском побережье, артистка выполняет физические упражнения, после которых ныряет в воду. Результат тренировок налицо — в 41 год Пегова выглядит на зависть многим.

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В Instagram звезда российского кинематографа продемонстрировала подписчикам свою утреннюю зарядку. Как настоящий фитнес-тренер, актриса выполнила несколько упражнений на камеру, после чего окунулась в море.

Впрочем, чтобы оставаться в форме, одной разминки недостаточно. Пегова всегда старается вести довольно активный образ жизни и не ленится подниматься вверх по ступенькам. На своем примере актриса доказывает, что заниматься спортом можно при любых обстоятельствах. Главное — желание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова пожаловалась на однообразие ролей в кино.