Как начинать утро, чтобы добиться стройности — зарядка от Ирины Пеговой

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Артистка на своем примере показала, что даже на отдыхе нельзя забывать о тренировках.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Известная российская актриса театра и кино Ирина Пегова сейчас находится в Ницце. Однако, даже отдыхая на Лазурном берегу, звезда не забывает следить за собой и держать тело в тонусе. По утрам, прямо на морском побережье, артистка выполняет физические упражнения, после которых ныряет в воду. Результат тренировок налицо — в 41 год Пегова выглядит на зависть многим.

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В Instagram звезда российского кинематографа продемонстрировала подписчикам свою утреннюю зарядку. Как настоящий фитнес-тренер, актриса выполнила несколько упражнений на камеру, после чего окунулась в море.

Впрочем, чтобы оставаться в форме, одной разминки недостаточно. Пегова всегда старается вести довольно активный образ жизни и не ленится подниматься вверх по ступенькам. На своем примере актриса доказывает, что заниматься спортом можно при любых обстоятельствах. Главное — желание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова пожаловалась на однообразие ролей в кино.

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Как начинать утро, чтобы добиться стройности — зарядка от Ирины Пеговой

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