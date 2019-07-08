«Вы же мать!»: Модель Перминова шокировала фанатов эротическим фото

, 13:59 Фото 725

Мать троих детей спровоцировала подписчиков на тонны комментариев, устроив фотосессию без халата.

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Фото, видео : Instagram @lenaperminova

Российская топ-модель Елена Перминова снялась в Париже в откровенной фотосессии. 32-летняя мать троих детей опубликовала снимок, где предстала перед подписчиками абсолютно голой, лишь немного прикрыв тело белым халатом. Поклонники Елены поражены прекрасной фигурой многодетной мамы. Хейтеры, напротив, возмущены провокационным фото.

«Почему бы и нет! В мои 70 это будет уже не очень актуально. Если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца», — написала в посте топ-модель.

Instagram @lenaperminova

При этом Елена Перминова фотографировалась прямо перед открытым окном.

«Соседям напротив повезло!» — пошутили подписчики.

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В целом, все комментарии сводятся к эпитетам восхваляющим красоту тела модели.

«Лена, мне нравится ваша естественная красота!»

«С вашим телом и вовсе надо без халата, было бы только лучше!»

«Лена, не провоцируйте пробки на дорогах!» — пишут фанаты.

Однако члены группировки «Яжмать» не дремлют. Хейтеры в очередной раз намекнули модели, что взрослой женщине, воспитывающей троих детей, стоит вести себя поскромнее.

«Лена, вы же мать! Неужели вам не стыдно?!» — возмутились хейтеры.

Елена Перминова любит провоцировать своих подписчиков. Недавно она вместе с певицей Верой Брежневой снялась в откровенной фотосессии для одного из глянцевых журналов. Девушки позировали, демонстрируя нижнее белье под одинаковыми бежевыми плащами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Елена Перминова вышла в свет в расстегнутом пиджаке на голое тело.

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