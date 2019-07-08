15 полицейским Кабардино-Балкарии предъявлены обвинения в получении взяток

Обвинения в организации преступного сообщества и получении взяток в особо крупном размере предъявлены 15 должностным лицам МВД Кабардино-Балкарии. 14 из них в настоящее время находятся под арестом, один объявлен в международный розыск. Об этом сообщила в понедельник, 8 июля, пресс-служба СК РФ. Среди подозреваемых — руководящий состав, бывшие и действующие сотрудники республиканского управления ГИБДД, а также нескольких отделов полиции.

По данным следствия, в 2017-м и 2018 годах полицейские получили в общей сложности не менее 42 миллионов рублей за обеспечение беспрепятственной перевозки спиртного по территории Кабардино-Балкарии. Руководил преступным сообществом, по мнению следователей, замначальника ГИБДД региона.

Как сообщили в СК РФ, некоторые обвиняемые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дают показания, изобличающие других участников группы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании сотрудников миграционной службы Подмосковья, подозреваемых в организации незаконной миграции.