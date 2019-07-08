Сотрудники полиции при участии ФСБ России и Росгвардии задержали семерых членов преступной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции. Злоумышленники занимались противоправной деятельностью в арендуемых помещениях в Москве и городе Видное Московской области. Стоит отметить, что в состав группировки входили два сотрудника районных миграционных подразделений Подмосковья.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по нескольким адресам в московском регионе задержаны организатор группы и шестеро участников, среди которых двое федеральных государственных служащих одного из районных миграционных подразделений Подмосковья», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России

По ее словам, в ходе обысков в квартирах подозреваемых были обнаружены мобильные телефоны с перепиской, содержащей доказательства совершения противоправных действий. Полицейские изъяли паспорта иностранных граждан, миграционные карты, печати и штампы государственных и муниципальных органов власти, а также более 13 миллионов рублей наличными.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Суд вынес решение о заключении под стражу четверых задержанных. Двое других находятся под домашним арестом, еще один под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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