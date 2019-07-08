Глава Минэкономразвития возмущен досрочным обнародованием данных об инфляции

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Максим Орешкин считает необходимым провести служебное расследование в Росстате и Центробанке.

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Фото, видео : ТАСС/Штукина Екатерина, / Григоров Гавриил, globallookpress.com

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин обратился к Росстату и Центробанку РФ с просьбой провести служебное расследование по поводу досрочного обнародования данных об инфляции в России за июнь 2019 года. Согласно официальному анонсу Росстата, информация должна была появиться вечером в понедельник, 8 июля, но стала доступна раньше.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — цитирует Орешкина ТАСС.

В ЦБ на слова министра уже отреагировали. Там пояснили, что в расследовании не видят необходимости, поскольку информация по инфляции находилась в открытом доступе на сайте Росстата с утра 8 июля, а Центробанк опубликовал ее на своем сайте в 15 часов. Согласно этим данным, инфляция в России по итогам июня снизилась в годовом выражении снизилась до 4,7%.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Росстат назвал товары, которые больше всего подорожали на российском рынке в 2018 году.

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