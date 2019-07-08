Дочь Пескова рассказала, как ее бабушка стала жертвой мошенников

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала историю своей бабушки, которая лишилась всех денег на банковском счету из-за мошенничества.

По ее словам, недавно ее бабушке позвонили с телефонного номера банка и, сообщив ее персональные данные, сообщили о попытке снятия средств с ее карты.

«С ообщив, что служба безопасности банка предупреждает о том, что карты необходимо немедленно заблокировать, продиктовала бабушке все сведения о ней от даты рождения до номеров карт. В конце девушка попросила назвать коды, так же пришедшие с официального номера, с которого приходили все СМС от банка » , — сообщила Пескова на своей странице в Instagram.

Instagram @stpellegrino

Ее пожилая родственница разволновалась и продиктовала мошеннице цифры, после чего с ее счетов были списаны все деньги. В банке ее бабушке и другим пострадавшим в компенсации отказали. Елизавета Пескова призвала всех предупредить своих родных о таком виде мошенничества.

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