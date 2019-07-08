Дочь Пескова рассказала, как ее бабушка стала жертвой мошенников

, 22:44 Фото 63

Елизавета Пескова призвала подписчиков быть бдительными при общении с людьми, представляющимися сотрудниками банков.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @stpellegrino

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала историю своей бабушки, которая лишилась всех денег на банковском счету из-за мошенничества.

По ее словам, недавно ее бабушке позвонили с телефонного номера банка и, сообщив ее персональные данные, сообщили о попытке снятия средств с ее карты.

«Сообщив, что служба безопасности банка предупреждает о том, что карты необходимо немедленно заблокировать, продиктовала бабушке все сведения о ней от даты рождения до номеров карт. В конце девушка попросила назвать коды, так же пришедшие с официального номера, с которого приходили все СМС от банка», — сообщила Пескова на своей странице в Instagram.

Instagram @stpellegrino

Ее пожилая родственница разволновалась и продиктовала мошеннице цифры, после чего с ее счетов были списаны все деньги. В банке ее бабушке и другим пострадавшим в компенсации отказали. Елизавета Пескова призвала всех предупредить своих родных о таком виде мошенничества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом способе хищения денег через банкоматы.

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +9°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Последние новости

23:59
«Огонь!»: Смелое фото Полины Фаворской восхитило фанатов
23:52
Вице-премьера Незалежной по евроинтеграции отвергли на саммите Украина — ЕС
23:37
Мама Жанны Фриске рассказала о последних днях дочери
23:28
«Все достали меня»: Иван Краско собрался в монастырь
23:19
Видео: Фанаты осудили Наташу Королеву без макияжа и в растянутой толстовке
23:11
Любителям спиртного предлагают давать отсрочку при получении водительских прав

Сейчас читают

Видео: Михалкова в бикини на яхте сразила фанатов фигурой
«Маленькие Галустяшки» — Михаил Галустян показал повзрослевших дочек
«Меня послал муж»: Лолита назвала причину разрыва с пятым супругом

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге