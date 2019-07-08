Дочь Пескова рассказала, как ее бабушка стала жертвой мошенников

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала историю своей бабушки, которая лишилась всех денег на банковском счету из-за мошенничества.
По ее словам, недавно ее бабушке позвонили с телефонного номера банка и, сообщив ее персональные данные, сообщили о попытке снятия средств с ее карты.
«С
Ее пожилая родственница разволновалась и продиктовала мошеннице цифры, после чего с ее счетов были списаны все деньги. В банке ее бабушке и другим пострадавшим в компенсации отказали. Елизавета Пескова призвала всех предупредить своих родных о таком виде мошенничества.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом способе хищения денег через банкоматы.