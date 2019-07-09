Видео: В Валенсии полыхает крупнейший в Европе океанариум

Крупный пожар произошел в крупнейшем европейском океанариуме в испанской Валенсии.

Серьезное возгорание на территории комплекса «Город искусств и наук» началось около полудня. Очевидцы опубликовали кадры с места инцидента. На них виден гигантский столб черного дыма и открытые языки пламени, при этом рядом ходят толпы туристов.

В каком именно здании произошел пожар — пока неясно. Посетителей и персонал океанариума эвакуируют. Сведения о пострадавших туристах, в том числе российских, не поступали. На место прибыли экстренные службы и оцепили территорию.

Океанографический парк Валенсии является крупнейшим в Европе океанариумом и занимает площадь 110 тысяч квадратных метров.

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