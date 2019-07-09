Пожар произошел на площадке для испытаний корабля Илона Маска Starship

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Илон Маск продолжает предпринимать попытки по созданию аппарата для межпланетных полетов.

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Фото, видео : techcrunch.com, twitch.tv/goaliebear88

Пожар произошел в понедельник, 8 июля, в городе Коко штата Флорида на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщает News.ru.

В этом месте дислоцированы два макета корабля Starship из нержавеющей стали, один из которых — в процессе строительства.

«Сегодня днем небольшой пожар произошел на площадке SpaceX в Коко. Пожар был ликвидирован в морском контейнере на площадке, и его потушили благодаря пожарному департаменту, который прибыл в течение (нескольких) минут», — рассказал представитель SpaceX Джеймс Глисон.

По его словам, пострадавших в результате ЧП нет, а его причина расследуется. Тем не менее, по некоторым данным, ущерб оценивается в размере от 50 до 100 тысяч долларов, а его причиной стала, скорее всего, неисправность электрооборудования.

Ранее сообщалось, что на месте будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика (штат Техас) проводятся огневые испытания двигателей Raptor и вертикальные тестовые полеты макета корабля Starship.

Ранее Илон Маск объявил об удалении своего аккаунта в Twitter.

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