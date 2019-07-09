Российская актриса Анна Михайловская, известная по сериалам «Молодежка» и «Капитанша», опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с отдыха. Не так давно звезда ловила солнечные лучи на испанском пляже, где, судя по всему, и был сделан кадр. На снимке теледива позирует в соблазнительном купальнике черного цвета, который подчеркивает достоинства ее фигуры.

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В подписи к публикации звезда предложила своим поклонникам обсудить планы на отдых. Михайловская не скрывает, что любит путешествовать и часто публикует фотографии из разных уголков Земли, однако теперь она решила узнать, где побывали ее фанаты. Пользователи бурно отреагировали на пост актрисы и рассказали, где любят проводить отпуск.