Российская актриса Анна Михайловская, известная по сериалам «Молодежка» и «Капитанша», опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с отдыха. Не так давно звезда ловила солнечные лучи на испанском пляже, где, судя по всему, и был сделан кадр. На снимке теледива позирует в соблазнительном купальнике черного цвета, который подчеркивает достоинства ее фигуры.
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В подписи к публикации звезда предложила своим поклонникам обсудить планы на отдых. Михайловская не скрывает, что любит путешествовать и часто публикует фотографии из разных уголков Земли, однако теперь она решила узнать, где побывали ее фанаты. Пользователи бурно отреагировали на пост актрисы и рассказали, где любят проводить отпуск.
«Мы были на Бали в июне. Сказочное место, доброжелательные жители, погода, природа — просто сказка».
«Снимали с друзьями виллу в Греции — отлично отдохнули с детьми», — поделились комментаторы.
Впрочем, большинство поклонников, прежде всего, обратили внимание на соблазнительную фотографию Анны. Устоять перед красотой теледивы было довольно трудно, поэтому фолловеры не скупились на комплименты.
«Куколка!»
«Фигура — отпад!»
«Шикарная фигура!»
«Анечка! Красивая, как статуэтка!»
«Симпатичная, любимая красавица», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Михайловская порадовала подписчиков фото из деревенской бани.