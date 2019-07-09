«Фигура — отпад»: Анна Михайловская в бикини очаровала фанатов

, 16:36 Фото 650

Звезда сериалов «Молодежка» и «Капитанша» опубликовала соблазнительный снимок с пляжа.

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Фото, видео : Instagram @anna_mihailovskaya

Российская актриса Анна Михайловская, известная по сериалам «Молодежка» и «Капитанша», опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с отдыха. Не так давно звезда ловила солнечные лучи на испанском пляже, где, судя по всему, и был сделан кадр. На снимке теледива позирует в соблазнительном купальнике черного цвета, который подчеркивает достоинства ее фигуры.

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В подписи к публикации звезда предложила своим поклонникам обсудить планы на отдых. Михайловская не скрывает, что любит путешествовать и часто публикует фотографии из разных уголков Земли, однако теперь она решила узнать, где побывали ее фанаты. Пользователи бурно отреагировали на пост актрисы и рассказали, где любят проводить отпуск.

Instagram @anna_mihailovskaya

«Мы были на Бали в июне. Сказочное место, доброжелательные жители, погода, природа — просто сказка».

«Снимали с друзьями виллу в Греции — отлично отдохнули с детьми», — поделились комментаторы.

Впрочем, большинство поклонников, прежде всего, обратили внимание на соблазнительную фотографию Анны. Устоять перед красотой теледивы было довольно трудно, поэтому фолловеры не скупились на комплименты.

«Куколка!»

«Фигура — отпад!»

«Шикарная фигура!»

«Анечка! Красивая, как статуэтка!»

«Симпатичная, любимая красавица», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Михайловская порадовала подписчиков фото из деревенской бани.

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