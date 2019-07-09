История о падении петербуржцев с 9-го этажа во время секса оказалась убийством

Недавняя история о падении двух петербуржцев во время секса из окна высотки на проспекте Солидарности в Петербурге, о которой писали многие СМИ, не подтвердилась. В результате проверки по факту инцидента выяснилось, что 28-летний мужчина, в состоянии сильного алкогольного опьянения в ночь на 5 июля, решил избавиться от старого телевизора и вышвырнул его в окно.

Кинескопный аппарат по роковому стечению обстоятельств угодил в 29-летнюю случайную прохожую, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемому местному жителю избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — петербурженка выбросила из окна мебель и груду вещей.