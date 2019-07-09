«Фирменный шпагат»: Водонаева жестко высмеяла Волочкову

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Экс-участница «Дома-2» «прошлась» по всем характерным особенностям балерины.

Фото : www.globallookpress.com

Алена Водонаева жестко высмеяла Анастасию Волочкову. Съемочную группу YouTube-шоу Алена встретила в образе именитой балерины.

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Водонаева встретила гостей в черном платье с юбкой, напоминающей балетную пачку. Теледива даже сымитировала шпагат Волочковой, спрятав одну ногу под юбкой и приставив туфлю к поднятому вверх краю подола.

«Вот мой фирменный шпагат, вот мои фирменные туфли — добро пожаловать в мою усадьбу», — саркастически заявила экс-участница «Дома-2».

Уже в квартире Алена снова сделала отсылку к именитой балерине и отчитала гостей за то, что они пришли без белых роз — именно эти цветы всегда украшают роскошный дом балерины.

Как сообщает издание «Дни.ру», и сам ведущий шоу — Оскар Ренкель — с удовольствием подхватил предложенную тему, упомянув, что Водонаева пользуется «отмазками Волочковой».

Как на такое поведение Водонаевой отреагировала сама Анастасия, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова пожаловалась на свою дочь, у которой, по мнению балерины, «нет никакой цели».

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