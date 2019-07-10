Видео: На складах под Петербургом нашли 168 тонн поддельного алкоголя

, 2:22 Эфирная новость 17

Полицейские обнаружили в Металлострое подготовленную к продаже партию контрафактного алкоголя и спирта.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Под Петербургом — в поселке Металлострой Колпинского района — сотрудники полиции накрыли крупнейшее за последние годы производство поддельного алкоголя. Изъято 168 тонн готовой паленки и 15 тонн спирта. В таре, это примерно 400 тысяч бутылок.

В том же районе неделей ранее уже выявляли склад, где было 100 тысяч поддельных бутылок и 200 тысяч единиц пустой посуды. Итого менее чем за месяц обнаружено 700 тысяч левых бутылок. Для пятимиллионного города, это недельный запас. Куда пошла паленка — выяснил Александр Сиротин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что защитники нелегального кафе едва не сожгли чиновников в Петербурге.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +10°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Последние новости

3:28
«Монро отдыхает!»: Михалкова в алом платье восхитила фанатов «бесконечными» ногами
3:00
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!
2:41
10 июля — Сампсоньев день. Что можно и что нельзя делать в этот праздник
2:22
Видео: На складах под Петербургом нашли 168 тонн поддельного алкоголя
2:04
«Любить себя»: Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов — видео
1:42
Жительницу Перми будут судить за продажу 40 тысяч дырявых презервативов

Сейчас читают

Эммануил Виторган не может отучить полуторагодовалую дочку от пустышки
«Жизнь продолжается»: Басков впервые появился в сети после смерти отца — фото
Фото: Внезапно «постаревший» Сергей Шнуров удивил поклонников

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге