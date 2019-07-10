Видео: На складах под Петербургом нашли 168 тонн поддельного алкоголя

Под Петербургом — в поселке Металлострой Колпинского района — сотрудники полиции накрыли крупнейшее за последние годы производство поддельного алкоголя. Изъято 168 тонн готовой паленки и 15 тонн спирта. В таре, это примерно 400 тысяч бутылок.

В том же районе неделей ранее уже выявляли склад, где было 100 тысяч поддельных бутылок и 200 тысяч единиц пустой посуды. Итого менее чем за месяц обнаружено 700 тысяч левых бутылок. Для пятимиллионного города, это недельный запас. Куда пошла паленка — выяснил Александр Сиротин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что защитники нелегального кафе едва не сожгли чиновников в Петербурге.