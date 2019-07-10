Видео: Защитники нелегального кафе едва не сожгли чиновников в Петербурге

Защитники нелегального кафе в Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга встретили ожесточенным сопротивлением чиновников из Смольного, которые во вторник, 9 июля, приехали сносить незаконно построенное заведение. Несколько крепких мужчин напали на сотрудников городского комитета по контролю за имуществом. Разборки попали на видео.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, представители нелегального кафе нецензурно выражались, угрожали физической расправой чиновникам и их родственникам, а один из нападавших облил представителя комитета бензином и грозился поджечь. К счастью, соратники его остановили. Представителям городской администрации пришлось обратиться в полицию.

По информации комитета, принадлежавший городу земельный участок площадью 250 квадратных метров предприниматель использовал без договора аренды.

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