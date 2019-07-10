Видео: Защитники нелегального кафе едва не сожгли чиновников в Петербурге

, 0:56 Эксклюзивное видео 54

Сотрудники Смольного приехали в Южно-Приморский парк для сноса незаконного заведения, но наткнулись на ожесточенное сопротивление.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Globallookpress.com, Пятый канал

Защитники нелегального кафе в Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга встретили ожесточенным сопротивлением чиновников из Смольного, которые во вторник, 9 июля, приехали сносить незаконно построенное заведение. Несколько крепких мужчин напали на сотрудников городского комитета по контролю за имуществом. Разборки попали на видео.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, представители нелегального кафе нецензурно выражались, угрожали физической расправой чиновникам и их родственникам, а один из нападавших облил представителя комитета бензином и грозился поджечь. К счастью, соратники его остановили. Представителям городской администрации пришлось обратиться в полицию.

По информации комитета, принадлежавший городу земельный участок площадью 250 квадратных метров предприниматель использовал без договора аренды.

Ранее 5-tv.ru, чем могут быть опасны для здоровья летние открытые веранды кафе и ресторанов.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +10°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

2:04
«Любить себя»: Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов — видео
1:42
Жительницу Перми будут судить за продажу 40 тысяч дырявых презервативов
1:17
Фото: Кристину Асмус в нюдовом платье сравнили с Наташей Ростовой
0:56
Видео: Защитники нелегального кафе едва не сожгли чиновников в Петербурге
0:38
Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала, почему прячет сына от поклонников
0:24
Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию при дворце

Сейчас читают

«Фирменный шпагат»: Водонаева жестко высмеяла Волочкову
Эммануил Виторган не может отучить полуторагодовалую дочку от пустышки
Бывшую звезду «Дома-2» Марго Овсянникову избил турецкий ухажер — видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге