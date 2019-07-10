Стали известны детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

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Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности.

Фото : РИА Новости / Алексей Филиппов

Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, арестованный по подозрению в государственной измене, предположительно передавал за границу информацию с заседаний с Совета безопасности, сообщают «Известия».

По данным издания, при проведении обыска у подозреваемого были обнаружены соответствующие документы.

«Его разработкой занимались несколько лет, в течение которых он передавал секретную информацию», — говорится в сообщении источника.

Несмотря на это, другой источник издания отмечает, что Александр Воробьев имел доступ к бумагам Совбеза. Помощник полпреда имел низший уровень доступа к государственной тайне. Вполне вероятно, что информацию подозреваемый мог получать от своего шефа Николая Цуканова, с которым его связывали дружеские отношения.

Расследованием уголовного дела занимается первое следственное управление центрального аппарата ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в госизмене Воробьев помещен на карантин в СИЗО «Лефортово».

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