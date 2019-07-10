Люди отравились газом в канадском отеле

46 человек отравились угарным газом в гостинице канадского города Виннипег. Все они госпитализированы, состояние 15 оценивается как критическое. Что стало причиной ЧП пока не известно.

Компания поставляющая в отель природный газ после проверки заявила что утечек нет. А вот уровень именно угарного, возникающего при неполном сгорании топлива в плитах и печах, превышен в десятки раз. Сейчас все люди из здания эвакуированы идет его вентиляция. Есть ли среди пострадавших россияне выясняют сотрудники нашей дипмиссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор остановил работу ресторана, в котором отравились туристы.