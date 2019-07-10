Максим Галкин проведет музыкальный фестиваль «Белые ночи» в Петербурге

11–13 июля в Ледовом дворце состоится международный музыкальный фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга». В качестве гостей фестиваля Северную столицу посетят как известные на весь мир музыканты, так и российские исполнители.

Первый день грандиозного музыкального события, 11 июля будет посвящен творчеству советских и российских композиторов, а также поэтов-песенников. Для гостей фестиваля выступят такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как: Григорий Лепс, Юрий Антонов, Виктория Дайнеко, Слава, Александр Буйнов, Дима Билан, Ирина Дубцова, А'Studio и другие.