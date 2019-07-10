Максим Галкин проведет музыкальный фестиваль «Белые ночи» в Петербурге

11–13 июля в Ледовом дворце состоится международный музыкальный фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга». В качестве гостей фестиваля Северную столицу посетят как известные на весь мир музыканты, так и российские исполнители.
Первый день грандиозного музыкального события, 11 июля будет посвящен творчеству советских и российских композиторов, а также поэтов-песенников. Для гостей фестиваля выступят такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как: Григорий Лепс, Юрий Антонов, Виктория Дайнеко, Слава, Александр Буйнов, Дима Билан, Ирина Дубцова, А'Studio и другие.
12 июля гостей музыкального фестиваля порадуют Николай Басков, Светлана Лобода, Таисия Повалий, Юлия Михальчик, Joss Stone, Level 42, Glenn Hughes и множество других артистов. Второй день посвящен творчеству Аллы Пугачевой.
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В заключительный день «Белых ночей», 13 июля со сцены будет звучать рок. Перед участниками фестиваля выступит группа «Земляне», которая отпразднует свой 40-летний юбилей. Ведущими вечера станут Максим Галкин и Елена Север.
Фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга» проходит уже не первый год и продолжает быть грандиозным музыкальным мероприятием не только в России, но и за ее пределами. Более чем за 25 лет своего существования фестиваль стал одним из самых ожидаемых событий в сфере музыки.
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