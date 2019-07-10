Россия может стать ведущим производителем и поставщиком рыбной продукции

Еще одним нововведением порадовали на рыбопромышленном форуме, который открылся сегодня в Петербурге. На открытии министр сельского хозяйства заявил, что перед Россией стоит амбициозная задача не только выйти в лидеры по вылову водных биоресурсов в мире, но и стать ведущим производителем и поставщиком рыбной продукции.

Сейчас мы четвертые. В связи с этим осталось два вопроса. Первый. Как мы это сделаем? И второй. Почему сейчас в российских магазинах почти нет российской рыбы.

Подробности в видеосюжете Ивана Урварова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовой гибели промысловой рыбы в Астрахани. В Минсельхозе сослались на аномальную жару в регионе, которая и стала причиной катасрофической ситуации.