Названы причины катастрофической гибели промысловой рыбы в Астрахани

, 12:32 Эфирная новость 129

В Минсельхозе объяснили массовую гибель севрюги, осетра, белуги и сельди аномальной жарой, из-за которой пересыхают реки.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Астраханской области назвали причины катастрофической гибели промысловой рыбы в акватории Волги. Практически полностью уничтожены нерестилища севрюги, осетра, белуги и сельди.

В Минсельхозе объясняют — проблема в обмелении реки. В регионе — аномальная жара, а половодье в этом году было коротким. В результате, уровень Волги упал почти на два метра. Водоемы превращаются в лужи. Рыба буквально задыхается.

В регионе сейчас пытаются исправить ситуацию. Активисты вылавливают мальков в мелких прудах, помещают в емкости и перевозят к водостокам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на встрече с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным обсудил нацпроект «Экология».

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