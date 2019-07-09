Названы причины катастрофической гибели промысловой рыбы в Астрахани

В Астраханской области назвали причины катастрофической гибели промысловой рыбы в акватории Волги. Практически полностью уничтожены нерестилища севрюги, осетра, белуги и сельди.

В Минсельхозе объясняют — проблема в обмелении реки. В регионе — аномальная жара, а половодье в этом году было коротким. В результате, уровень Волги упал почти на два метра. Водоемы превращаются в лужи. Рыба буквально задыхается.

В регионе сейчас пытаются исправить ситуацию. Активисты вылавливают мальков в мелких прудах, помещают в емкости и перевозят к водостокам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на встрече с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным обсудил нацпроект «Экология».