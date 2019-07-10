Батрутдинов наконец признался, почему не хочет жениться

Один из самых завидных женихов в России Тимур Батрутдинов откровенно рассказал, почему до сих пор не связал себя брачными узами, пишет Teleprogramma.pro.

41-летний артист заявил, что не хочет сделать свою избранницу несчастной в браке и намекнул на свою любвеобильность.

«Просто я слишком люблю женщин. Поэтому я делаю их счастливыми без всякого брака» , — не без иронии сказал юморист.

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Батрутдинов добавил, что не исключает Бузову в качестве своей невесты. Тимур проанонсировал новый телепроект, где Ольга будет искать ему спутницу. Если поиски ничем не увенчаются, по правилам комик должен будет пойти под венец с телезвездой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лишнем весе, который фоловеры нашли у Ольги Бузовой.