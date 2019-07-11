Президент Боливии прилетел в Москву на встречу с Путиным

, 10:49 Эфирная новость 47

Лидеры двух стран обсудят российские инвестиции в создании в Боливии центра ядерных исследований, а также реализацию новых совместных проектов в нефтедобывающей отрасли.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Бобылев Сергей, Пятый канал

В Москву с официальным визитом прибыл президент Боливии Эво Моралес. Самолет лидера латиноамериканской республики буквально час назад совершил посадку в аэропорту «Внуково».

Сегодня в Кремле состоится его встреча с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят развитие двухсторонних отношений в различных сферах. В частности, российские инвестиции в создании в Боливии центра ядерных исследований, реализации новых совместных проектов в нефтедобывающей отрасли.

По итогам предстоящих переговоров планируется подписание ряда двухсторонних документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах по созданию фонда для российских вузов, работающих на синхротроне. Об этом 4 июля на микросимпозиуме «Ядерная медицина» в Петербурге заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Читайте также

+11° Днём +12°
Ночью +7°
63.80
0.03 71.56
0.10
Гороскоп на 11 июля: Рыбы, вас ждет вселенское счастье!

Последние новости

11:29
Российская военная техника примет участие в военных учениях Венесуэлы
11:27
«Вау!» Лиза Галкина поразила отца новым талантом — видео
11:15
Гроб с телом вместо тарана использовали в Ленобласти, чтобы пробиться на кладбище
10:49
Президент Боливии прилетел в Москву на встречу с Путиным
10:41
Подробности разрушительного шторма в Греции — видео
10:30
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Сейчас читают

«Потрогать можно?»: Грудь Самбурской в зеленом платье лишила фанатов покоя
«На них заглядываются мужчины»: Гагарина рассказала, почему завидует парижанкам
«Восхитительно!» Наталья Водянова в купальнике сразила фанатов наповал

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге