Президент Боливии прилетел в Москву на встречу с Путиным

В Москву с официальным визитом прибыл президент Боливии Эво Моралес. Самолет лидера латиноамериканской республики буквально час назад совершил посадку в аэропорту «Внуково».

Сегодня в Кремле состоится его встреча с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят развитие двухсторонних отношений в различных сферах. В частности, российские инвестиции в создании в Боливии центра ядерных исследований, реализации новых совместных проектов в нефтедобывающей отрасли.

По итогам предстоящих переговоров планируется подписание ряда двухсторонних документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах по созданию фонда для российских вузов, работающих на синхротроне. Об этом 4 июля на микросимпозиуме «Ядерная медицина» в Петербурге заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.