Ковальчук рассказал о планах по созданию фонда для вузов, работающих на синхротроне

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Президент «Курчатовского института» выступил на микросимпозиуме «Ядерная медицина» в Петербурге.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Метцель, Пятый канал

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о намерении создать фонд для поддержки университетов и научных центров в области работы с синхротронами. Член-корреспондент РАН выступил в четверг, 4 июля, на микросимпозиуме «Ядерная медицина» в Петербурге.

«Мы сейчас в частности обсуждаем ситуацию о том, чтобы по аналогии, как это было в Германии, создать отдельный фонд в рамках проекта „Наука“ для университетов. В Германии был очень хороший опыт: 100 миллионов евро предназначались только для университетов для работы на синхротроне», — отметил он.

Ковальчук напомнил, что в 2013 году была создана Ассоциация университетов — пользователей синхротронного излучения.

«Мы в 2013 году создали Ассоциацию университетов — пользователей синхротронного излучения. Тогда, на первых порах было 12-13 университетов, а сейчас — 31. Ассоциация стала юридическим лицом, некоммерческим партнерством. Она зарегистрирована в Минюсте», — отметил он.

Более того, по словам президента «Курчатовского института», существует очередь из вузов на прием в ассоциацию, и отбор производится крайне тщательно.

«Формализуя эту ассоциацию, мы формируем устойчивую модель втягивания университета в это колоссальное дело по всей стране», — подчеркнул Ковальчук, добавив, что это станет прямой подготовкой кадров.

Синхротрон представляет собой прибор, в котором, как правило, по круговой траектории движутся заряженные элементарные частицы. При движении с ускорением заряженные частицы начинают производить электромагнитное излучение.

Ранее Ковальчук рассказал о рекрутинге молодых ученых.

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