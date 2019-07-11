Гроб с телом вместо тарана использовали в Ленобласти, чтобы пробиться на кладбище

Конфликт со стрельбой произошел на кладбище в поселке Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области в среду, 10 июля. В сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах, родственники умершего пытались прорваться на кладбище, завязалась драка. В этот момент один из охранников достал пистолет и выстрелил в воздух. Как сообщили в полиции, один из участников инцидента задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Москвы 27 июня произошла драка с перестрелкой. По словам очевидцев, в компании молодых людей возник конфликт, после чего завязалась потасовка и раздались выстрелы. В результате двое участников драки были госпитализированы. Один — с побоями, второй — с огнестрельным ранением.