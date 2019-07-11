Эксперты назвали безвредную для здоровья дозу шоколада — видео

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По мнению специалистов, употреблять этот калорийный продукт лучше в первой половине дня.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Jiri Hubatka, /Peter Kneffel, /imageBROKER.com

Во Всемирный день шоколада, который ежегодно отмечается 11 июля, эксперты назвали безвредную для здоровья человека дозу калорийного продукта. По мнению специалистов, употреблять его лучше в первой половине дня из-за содержания алкалоидов, которые могут помешать заснуть, и не более 50 граммов за один прием, сообщает «Экономика сегодня».

«Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом», — считает эксперт.

Диетологи уверены, что темный шоколад для человека значительно полезнее остальных по причине повышенного содержания какао-бобов и их компонентов.

«Сейчас ведется активное исследование биофлавоноидов, которые содержатся в темном шоколаде. Изучается их положительное влияние на холестериновый обмен, то есть, несмотря на то, что в шоколаде есть жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина», — рассказал диетолог.

Любимое многими лакомство, помимо прочего, насыщает человека энергией, повышает настроение и дает определенный защитный эффект для печени.

Специалисты подчеркнули, что чрезмерное потребление шоколада способствует набору избыточного веса, возникновению риска нарушения углеводного обмена и кариеса. Страдающим заболеваниями поджелудочной железы продукт и вовсе противопоказан.

Ранее 5-tv.ru опубликовал результаты исследования — шоколад помогает быть стройным и жить долго.

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