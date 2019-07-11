Во Всемирный день шоколада, который ежегодно отмечается 11 июля, эксперты назвали безвредную для здоровья человека дозу калорийного продукта. По мнению специалистов, употреблять его лучше в первой половине дня из-за содержания алкалоидов, которые могут помешать заснуть, и не более 50 граммов за один прием, сообщает «Экономика сегодня».

« Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом », — считает эксперт.

Диетологи уверены, что темный шоколад для человека значительно полезнее остальных по причине повышенного содержания какао-бобов и их компонентов.

« Сейчас ведется активное исследование биофлавоноидов, которые содержатся в темном шоколаде. Изучается их положительное влияние на холестериновый обмен, то есть, несмотря на то, что в шоколаде есть жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина », — рассказал диетолог.

Любимое многими лакомство, помимо прочего, насыщает человека энергией, повышает настроение и дает определенный защитный эффект для печени.

Специалисты подчеркнули, что чрезмерное потребление шоколада способствует набору избыточного веса, возникновению риска нарушения углеводного обмена и кариеса. Страдающим заболеваниями поджелудочной железы продукт и вовсе противопоказан.

Ранее 5-tv.ru опубликовал результаты исследования — шоколад помогает быть стройным и жить долго.