Таможенников «Домодедово» пригласили на «праздник» и задержали за возможные взятки

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ФСБ в течение долгого времени вела слежку за задержанными.

Фото : РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сотрудники ФСБ задержали сразу девять человек из таможенной службы московского аэропорта «Домодедово». Все они подозреваются в получении взяток. Спецоперация прошла в рамках «праздника», который якобы был организован для таможенников.

Однако вместо «запланированного» мероприятия на место приехали силовики. Судя по тем данным, которыми располагает 5-tv.ru, за сотрудниками таможенной службы в течение длительного времени велась слежка. Их действия записывались на камеру, а телефоны прослушивались. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «получение взятки». Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан по подозрению в коррупции. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере.

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